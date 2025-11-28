الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

توقيع خطاب نوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية لتطوير قدرات الكوادر التعدينية

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع خطاب نوايا بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ممثلةً في الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، وجامعة كيرتن بغرب استراليا ثاني أكبر جامعات التعدين على مستوى العالم، ممثلةً في البروفيسور شياوتيان تشانج نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية.

 وجاء هذا التوقيع في إطار تفعيل إستراتيجية بناء قدرات كوادر الهيئة، واستكشاف سُبل التعاون المشترك لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية المتقدمة لجامعة كيرتن في مجال التعدين إلى الجانب المصري من خلال برامج تدريبية متخصصة وموجهة لتطوير القدرات العملية للكوادر المصرية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستثمار في العنصر البشري بقطاع التعدين.

التعاون وإطلاق برامج تدريب كوادر بشرية لتلبية احتياجات هيئة الثروة المعدنية من الخبرات اللازمة 

وبموجب التوقيع، سيجري التعاون في تطوير برامج تدريب لتلبية احتياجات الهيئة وبناء قدرات كوادرها البشرية، ويشمل ذلك برنامجي "الجيولوجيا المتقدمة، وتقدير الموارد، والتكامل الجيوتقني"،  و"هندسة المناجم، والاقتصاد، والتحسين القائم على البيانات".

 واتفق الطرفان على أن تعتمد هذه البرامج منهجية التعليم المدمج، الذي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، والاستفادة من دراسات الحالة وأدوات البرمجيات الصناعية، مع إمكانية تقديم مكونات البرامج أو برامج مستقبلية بالكامل عبر النظام الإلكتروني أو نظام يجمع بين التدريب الإلكتروني والحضور الفعلي لزيادة إمكانية الوصول إليها.

كما يتيح خطاب النوايا للهيئة أحقية إفادة الجامعات المصرية من جوانب هذا التعاون. 

