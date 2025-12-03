وزير البترول يبحث مع مؤسسات مالية عالمية آليات التمويل لمشروعات التعدين

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك ​في ختام زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين.

​وشهدت اللقاءات بحث فرص تعزيز التعاون، واستعراض التطورات الأخيرة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تدبير التمويل في إطار استراتيجية الوزارة لخفض مخاطر الاستثمار أمام الشركات الناشئة والمتوسطة.

وخلال مباحثاته مع أنس جندي المدير المسؤول عن الموارد الطبيعية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أشار الوزير إلى أن مصر على طريق التحول إلى أحد أبرز الوجهات الجاذبة لاستثمارات البحث والاستكشاف للمعادن في أفريقيا والشرق الأوسط، مستعرضًا في هذا الإطار الإصلاحات الشاملة المُنَفَّذة في قطاع التعدين والحوافز الجديدة التي تواكب أفضل الممارسات الدولية وتلبي تطلعات المستثمرين.

التنسيق مع البنك الأوروبي بشأن تمويل المسح الجيوفيزيائي

​كما جرى خلال اللقاء بحث استكمال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تمويل مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تستعد لإطلاق المسح الجيوفيزيائي الجوي الإقليمي لتحديد المناطق الواعدة بالمعادن ومنها المعادن الحيوية والنادرة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

​كما التقى الوزير مع وفد من دويتشة بنك، لبحث سبل التعاون مع البنك الألماني في تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري من خلال توفير سبل التمويل.

​وأكد الوزير على التزام الحكومة بتحديث مناخ الاستثمار التعديني بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشغيلية، وإزالة العقبات التقليدية أمام شركات الاستكشاف وتعزيز تنافسية مصر عالميًا، كما استعرض الطرفان خبرات دويتشة بنك في آليات تمويل المشروعات، والشراكات، والخدمات المالية، بما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب وتحسين إدارة الإيرادات والعوائد والاستثمارات الدولية بفعالية.

​علاوة على ذلك، ناقش الوزير، خلال لقائه مع مارك روبينسن، الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية (EITI)، تطوير آليات العمل في قطاع التعدين المصري ورفع مستوى الشفافية والمصداقية الاستثمارية فيه. وأشاد رئيس المبادرة بالمكانة الاستراتيجية لمصر كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، ودور الإصلاحات الحديثة في تحديث بيئة الاستثمار حيث تناول اللقاء تبني مصر لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتعزيز عمليات الإفصاح والحوكمة، إلى جانب تعزيز المساهمات المجتمعية في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بأنشطة التعدين، والتركيز على جذب استثمارات أجنبية مسئولة وتعزيز مصداقية قطاع التعدين المصري.

