الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة استئناف القاهرة 28 ديسمبر الجاري موعدا لنظر أولى  جلسات محاكمة صاحب محل أدوية بيطرية لاتهامه بـ قتل أم وأطفالها الثلاثة بمنطقة اللبيني، في القضية المعروفة بـ "جريمة فيصل".  

فحص هاتفي محمول المجني عليها والمتهم

وفي وقت سابق طلبت  النيابة العامة تقريرًا وافيًا من خبراء الأدلة الجنائية حول فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو محادثات تتعلق بخلافات سابقة أو ترتيبات سبقت ارتكاب الجريمة.

كما طلبت النيابة من المعمل الكيميائي تقريرًا مفصلًا عن المادة السامة التي حصل عليها المتهم من محله التجاري، والتي قام بوضعها داخل كوب عصير وقدمها للمجني عليها وأطفالها الثلاثة بقصد التخلص منهم.


وخلال التحقيقات، زعم المتهم أن ما حدث كان نتيجة «نزوة» تحوّلت إلى مأساة دموية، قائلًا: «أنا مطلق مراتي ومخلفتش عيال، واتعرفت على الست دي من 3 شهور، كنت فاكرها هتبقى علاقة يومين، لكن الموضوع قلب جد».


وأوضح أنه تعرف على  والدة الأطفال منذ نحو ثلاثة أشهر، وكانت تشكو له من خلافاتها مع زوجها ورغبتها في الطلاق، فاستغل الموقف وعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، مؤكدًا أنها وافقت واصطحبت معها أطفالها الثلاثة.

وأضاف المتهم أنهما ادّعيا أمام الأطفال أنهما متزوجان حتى يتمكنا من العيش معًا دون إثارة الشبهات، خاصة أن أكبر الأبناء كان في سنٍّ تسمح له بفهم طبيعة العلاقة بينهما.

بحسب اعترافاته، بدأت الخلافات بينهما حين طالبته السيدة بالزواج الرسمي بعد طلاقها، إلا أنه رفض وبدأ يشك في سلوكها – على حد زعمه – فقرر التخلص منها خوفًا من الفضيحة
وقال المتهم في اعترافاته: «قررت أخلص منها بهدوء، حطيتلها سم في العصير، وبعدها بيومين خلصت على عيالها بنفس الطريقة، إلا واحد رميته في الترعة».

وأشار إلى أن الأطفال كانوا ينادونه بـ«بابا»، وأنه خشي أن يكشفوا أمره أو يبلغوا الشرطة بعد وفاة والدتهم، فقرر التخلص منهم جميعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة استئناف القاهرة النيابة العامة قتل أم وأطفالها الثلاثة جريمة اللبيني مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات

شقيق ضحية اللبيني: "وقت لما رقم مجهول بلغ جوزها أنها بتخونه كانت هي عند أمها"

اكتشاف خيوط جديدة في جريمة اللبيني.. سر في مكالمة مجهولة تقود إلى مأساة الأسرة المنكوبة.. الأب يروي قصة الخلافات مع زوجته قبل الجريمة.. وشاهد عيان يكشف تفاصيل مثيرة

استدعاء صديقة ضحية حادث اللبيني لسماع أقوالها في الحادث

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads