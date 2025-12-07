وزيرا خارجية العراق وتركيا يؤكدان أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا

18 حجم الخط

أكد وزيرا خارجية العراق وتركيا اليوم الأحد، أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، البدء اليوم في مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا.

معلومات عن مزارع شبعا

ومزارع شبعا، منطقة زراعية حدودية تقع جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حاصبيا، على الحدود مع الجولان السوري. تحتل موقعا إستراتيجيا يطل على جبل عامل والجليل الأعلى وسهول البقاع وحوران والحولة، وتضم 14 مزرعة رئيسية احتلتها إسرائيل عام 1967.

يعتبر لبنان أن المزارع جزء من أراضيه ويطالب بترسيم الحدود مع سوريا قبل التوصل لأي اتفاق، مستندا إلى وثائق وخرائط تاريخية، في حين تعترف سوريا بأن مزارع شبعا لبنانية، لكنها تربط ترسيم الحدود بانسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة.

وفي المقابل، تعتبر إسرائيل المزارع جزءا من الأراضي التي كانت تحت السيطرة السورية عند احتلالها عام 1967، مؤكدة أن المطالبة اللبنانية بها مدفوعة بمواقف حزب الله.

وبعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بقيت المزارع تحت الاحتلال وظلت محور نزاع إقليمي متجدد. وفي عام 2025 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات غير مكتملة جرت بين إسرائيل وسوريا حول نقل المزارع وجبل دوف إلى السيادة السورية مقابل التخلي عن المطالبة بالجولان المحتل.

معلومات عن جبل الشيخ

تمتد السلسلة الجبلية من بانياس السورية وسهل الحولة في الجهة الجنوبية الغربية إلى وادي القرن في الجانب الشمالي الشرقي، وتشكل جزءًا مهمًا من سلسلة جبل لبنان الشرقية التي تمتد بين لبنان وسوريا.

يحد الجبل من الشرق والجنوب منطقة وادي العجم وإقليم البلان وقرى الريف الغربي لدمشق والجولان المحتل، ومن الشمال والغرب القسم الجنوبي من سهل البقاع ووادي التيم في لبنان.

لجبل الشيخ أربع قمم، الأعلى 2814 مترًا، والثانية إلى الغرب 2294 مترًا، والثالثة إلى الجنوب 2236 مترًا، والرابعة إلى الشرق 2145 مترًا.

جبل الشيخ هو أشهر جبال "بلاد الشام"، إذ يقع بين سوريا ولبنان، ويطل على إسرائيل ويمكن رؤيته من الأردن. واسم "حرمون" كنعاني ومعناه في اللغة العربية "حرم" أو "مُقدّس".

