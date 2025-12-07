الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرا خارجية العراق وتركيا يؤكدان أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا

سوريا
سوريا
18 حجم الخط

أكد وزيرا خارجية العراق وتركيا اليوم الأحد، أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، البدء اليوم في مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا.

 

معلومات عن مزارع شبعا

ومزارع شبعا، منطقة زراعية حدودية تقع جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حاصبيا، على الحدود مع الجولان السوري. تحتل موقعا إستراتيجيا يطل على جبل عامل والجليل الأعلى وسهول البقاع وحوران والحولة، وتضم 14 مزرعة رئيسية احتلتها إسرائيل عام 1967.

يعتبر لبنان أن المزارع جزء من أراضيه ويطالب بترسيم الحدود مع سوريا قبل التوصل لأي اتفاق، مستندا إلى وثائق وخرائط تاريخية، في حين تعترف سوريا بأن مزارع شبعا لبنانية، لكنها تربط ترسيم الحدود بانسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة.

وفي المقابل، تعتبر إسرائيل المزارع جزءا من الأراضي التي كانت تحت السيطرة السورية عند احتلالها عام 1967، مؤكدة أن المطالبة اللبنانية بها مدفوعة بمواقف حزب الله.

وبعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بقيت المزارع تحت الاحتلال وظلت محور نزاع إقليمي متجدد. وفي عام 2025 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات غير مكتملة جرت بين إسرائيل وسوريا حول نقل المزارع وجبل دوف إلى السيادة السورية مقابل التخلي عن المطالبة بالجولان المحتل.

 

معلومات عن جبل الشيخ

تمتد السلسلة الجبلية من بانياس السورية وسهل الحولة في الجهة الجنوبية الغربية إلى وادي القرن في الجانب الشمالي الشرقي، وتشكل جزءًا مهمًا من سلسلة جبل لبنان الشرقية التي تمتد بين لبنان وسوريا.

يحد الجبل من الشرق والجنوب منطقة وادي العجم وإقليم البلان وقرى الريف الغربي لدمشق والجولان المحتل، ومن الشمال والغرب القسم الجنوبي من سهل البقاع ووادي التيم في لبنان.

لجبل الشيخ أربع قمم، الأعلى 2814 مترًا، والثانية إلى الغرب 2294 مترًا، والثالثة إلى الجنوب 2236 مترًا، والرابعة إلى الشرق 2145 مترًا.

جبل الشيخ هو أشهر جبال "بلاد الشام"، إذ يقع بين سوريا ولبنان، ويطل على إسرائيل ويمكن رؤيته من الأردن. واسم "حرمون" كنعاني ومعناه في اللغة العربية "حرم" أو "مُقدّس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مزارع شبعا العراق وتركيا سوريا الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جبل الشيخ الاحتلال

مواد متعلقة

وزير الخارجية لنظيره السوري: الموقف المصري ثابت وقائم على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

أسعد الشيباني: سياسات إسرائيل تمثل عاملا مقلقا بالنسبة لاستقرار ‎سوريا

هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads