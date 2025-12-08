بعد عام على الإطاحة بنظام الأسد، سوريا تبحث عن مسار سياسي جديد وسط تحديات تعوق التعافي.. الشرع: الفترة الانتقالية ممتدة 4 سنوات قادمة.. وميليشيات العلويين تستعد للتحرك

18 حجم الخط

على مدى أكثر من عام، عاشت سوريا مرحلة مفصلية من تاريخها، بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما، وانتهت بفرار الرئيس السابق بشار الأسد منهيا 54 عاما من حكم عائلة "الأسد".

ورغم انتهاء الحكم الذي ارتبط لعقود بالقبضة الأمنية لعائلة الأسد، فإن سوريا لا تزال غارقة في تحديات معقدة تبدو معها الخريطة السورية بعيدة عن التعافي الكامل في ظل انقسامات جغرافية وسياسية واجتماعية تحد من قدرة السلطة الجديدة على بسط نفوذها.

تسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية على شمال شرق سوريا

في الشمال الشرقي، تسيطر الإدارة الذاتية ذات الغالبية الكردية؛ وعلى الرغم من توقيع اتفاق في 10 مارس 2025 ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية السورية بحلول نهاية العام، إلا أن الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين حالت دون إحراز تقدم على الأرض حتى الآن.

ولم يجر إحراز أي اقدم على الرغم من إعلان حزب العمال الكردستاني في مايو الماضي وضع حد لكفاحه المسلح الذي دام أربعة عقود ضد القوات التركية نزولا عند دعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان، محولا تركيزه إلى العمل السياسي الديمقراطي من أجل حقوق الأقلية الكردية في تركيا.

وألقت التهديدات الأمنية في شمال شرق سوريا إلى اتخاذ قيادة الأكراد التي تسير شؤون الشمال الشرقي من سوريا بحظر أي تجمعات أو فعاليات بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد بسبب ما وصفته بـ"تزايد نشاط خلايا الإرهابية التي تسعى إلى استغلال المناسبة".

ملف السياسة الخارجية الأكثر قوة

ربما كان الملف الخارجي هو الأبرز من حيث نجاحات الرئيس السوري أحمد الشرع، فعلى مدى عام كامل، سعى الشرع إلى إعادة صياغة السياسة الخارجية لسوريا، مبتعدا عن حلفاء الأسد التاريخيين، وفي القلب منهم إيران وحزب الله؛ ومقتربا أكثر من الدوائر الخليجية –وتحديدا المملكة العربية السعودية- والولايات المتحدة، ما أدى إلى رفع جزء كبير من العقوبات الغربية؛ حيث استند الشرع إلى ثلاث دول رئيسية معنية أكثر من غيرها، وهي تركيا، والسعودية، وقطر.

نجح الشرع في التقرب من الإدارة الأمريكية

ساعد تقرب الشرع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – بمباركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- في اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية قرارا في توفمبر الماضي بتمديد تعليق على قانون عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يوما، وذلك بعد اجتماع مغلق عقد في البيت الأبيض بين ترامب والشرع.

وتشير التقارير الإعلامية إلى تصاعد احتمال إلغاء إدارة ترامب لهذا القانون بصورة كاملة قريبا، في خطوة تصب في مصلحة الشرع؛ حيث يمنح القانون الرئيس الأمريكي حق "فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".

ويطال القانون أي جهة توفر طائرات أو قطع غيار طائرات لشركات الطيران السورية، أو أي جهة تشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية.

فترة انتقالية مضطربة… ورهانات على المستقبل

في مشاركته بمنتدى الدوحة، قال الشرع: إن "سوريا تعيش أفضل ظروفها الآن"، على الرغم من نوبات العنف التي شهدتها متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أن "الفترة الانتقالية بقيادته ستستمر أربع سنوات قادمة لإقامة المؤسسات وسن القوانين ووضع دستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء وأنه باكتمال هذه المرحلة ستجري البلاد انتخابات، بحسب "رويترز".

لكن قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ هذه الوعود ستظل مرهونة بقدرتها على ضبط الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

مخططات نظام الأسد حائط صد في مواجهة طموح الشرع

تظل مخططات رجال نظام الأسد أحد أكثر العقبات التي تواجه الشرع، حيث كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" ونشرته الجمعة، أن "اثنين كانا ذات يوم من أقرب رجال بشار الأسد وفرا من سوريا بعد سقوطه ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين، أملا في إشعال انتفاضة ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض ما فقدوه من نفوذ".

وأشار التحقيق إلى أن "الشخصين هما رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد اللواء كمال حسن وابن خاله الملياردير رامي مخلوف؛ حيث يحاول كل واحد منهما -بمفرده- تشكيل ميليشيات في الساحل السوري ولبنان تضم أفرادا من الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الأسد. ويمول الرجلان وفصائل أخرى تتنافس على النفوذ أكثر من 50 ألف مقاتل أملا في كسب ولائهم".

