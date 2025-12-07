الشرع: التفريط بإنجازات الثورة يجعل كلفة المرحلة المقبلة مضاعفة

18 حجم الخط

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن التفريط بمنجزات الثورة السورية سيجعل كلفة المرحلة المقبلة مضاعفة مقارنة بما تحملته سوريا وشعبها خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية.

الشرع: إذا فرطنا بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة

وأضاف الشرع اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعالية شعبية أقيمت بفندق الشام في العاصمة دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير: "إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما".



وتابع في كلمته "الفاتورة التي دفعت كانت ضخمة، إذ تعرض نصف الشعب للتهجير"، لافتا إلى أن "النصر الذي تحقق خلال أحد عشر يوما شكل الحلقة الأخيرة من المشهد السوري".

سوريا تحتفل بذكرى مرور عام على سقوط نظام الأسد

واستطرد: "الفاتورة كانت ثقيلة فالشعب تم ضربه بالكيميائي وتعرض للاعتقال وعذب بالسجون"، مشيرا إلى ما تعرض له السوريون خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الشرع عاد اليوم الأحد إلى دمشق، بعد زيارة أجراها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة 2025، ورافقه كل من الوزير الشيباني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى الدوحة، جدد الشرع، التأكيد على أن سوريا تسير في المسار الصحيح، وأن جميع الخطوات التي تم اتخاذها كانت في صالح المصلحة العامة، مما حول البلاد من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار.

وأشار إلى أن النظام السابق أورث الدولة نزاعات كثيرة، وأن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات ساعدت على تهدئة الأوضاع، رغم الإشكالات التي واجهتها، مع محاسبة المتسببين فيها.

وأضاف الشرع أن سوريا تعيش الآن في أفضل ظروفها، وتتجه نحو بيئة اقتصادية ناهضة تدعم الاستقرار، كما أن الأمور تتقدم في اتجاه رفع العقوبات الدولية عنها.

ويحتفل السوريون في 8 ديسمبر الجاري بذكرى مرور عام على التحرير وسقوط نظام بشار الأسد، حيث تشهد المدن السورية نشاطا ملحوظا للفعاليات الشعبية والثقافية، إلى جانب تنظيم عروض واحتفالات رسمية تجسد معاني الصمود وترسخ القيم الوطنية المرتبطة بهذه الذكرى.

