موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وذلك يوم الأربعاء المقبل بعد خسارته أمام سيلتا فيجو في الليجا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام سندرلاند بثلاثية دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال يوم الأربعاء القادم الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ريال مدريد يخسر أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وخاض فريق ريال مدريد مباراة أمام خصمه سيلتا فيجو، مساء الأحد، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2025-2026.



واستضاف ريال مدريد خصمه سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام سيلتا فيجو بهدفين دون رد، وشهدت المباراة طردين للفريق، هما فران جارسيا وألفارو كاريراس.

موقف ريال مدريد في جدول ترتيب الليجا

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 40 نقطة.

