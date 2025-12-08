تكثيف العمل بمشروعات الطرق بمواقع سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر و15 مايو

18 حجم الخط

واصل جهاز حدائق أكتوبر، أعمال تمهيد وتنفيذ طبقات الأسفلت بمداخل منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك تمهيدًا لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمشروع، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمواقع المبادرة.

كما يجري تنفيذ أعمال طبقات الأسفلت بمشروع ٦٠٧ عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أحد المشروعات السكنية المهمة الجاري العمل بها داخل المدينة.

وفي الإطار نفسه، جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن مشروع النرجس – سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بمدينة ١٥ مايو، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية.

وشدد مسئولو الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة تنفيذ الأعمال، وضمان تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن السيولة المرورية داخل المنطقة.

عقد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس شركات تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والكهرباء وبحضور النواب والمديرين العموم ومديري الإدارات المختصة ومعاوني رئيس الجهاز ومديري المشاريع لمناقشة ومتابعة الأعمال.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الأعمال للعمارات والمرافق والطرق والكهرباء والغاز وضرورة التنسيق وربط كافة المرافق والخدمات وإنهاء الأعمال بصورة متكاملة والعمل على إزالة أي معوقات تؤثر على سرعة الانتهاء منها.

وأكد اهتمام الوزارة بسرعة إنهاء الأعمال وتسليم الوحدات للمستفيدين فى المواعيد المحددة طبقا لخطة التسليم المتفق عليها.



ووجّه رئيس الجهاز بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل بالموقع من قبل الإدارات المختلفة وتنسيق التداخلات بين الشركات العاملة واتخاذ كافة الإجراءات مع الشركات المتهاونة والمتقاعسة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة أن تتم الأعمال طبقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة من توريدات وخامات وتنفيذ والعمل على تحسين ورفع مستوى التشطيبات وأعمال اللاندسكيب والزراعات حرصا على خروج المشروعات بالصورة الحضارية والمظهر الجمالى المطلوب فى إطار التوجه العام للوزارة فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كمجتمع عمرانى متكامل.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية جهازي تنمية مدينتي (بني سويف الجديدة –السادات)، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

