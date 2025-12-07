وزير الإسكان: مضاعفة الرقعة المعمورة خلال 10 سنوات من 7% إلى 14%

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، إذ ارتفعت مساحة الرقعة المعمورة من 7% فقط حتى عام 2014 إلى 14% في عام 2024، وهو ما يمثل تضاعف المساحة المأهولة التي تم استغلالها منذ بداية الدولة المصرية وحتى العقد الماضي.

وأوضح أن هذا التطور التاريخي يعكس قدرة الدولة على تنفيذ خطط توسع عمراني شاملة خلال فترة وجيزة، مقارنة بما تم إنجازه على مدار قرون طويلة.

مدن الجيل الرابع.. الركيزة الأساسية لمضاعفة العمران في مصر

وبيّن وزير الإسكان أن السبب الرئيسي وراء هذه القفزة هو إطلاق مشروع تنمية عمرانية شامل منذ عام 2014، اعتمد على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، حيث تم تنفيذ 24 مدينة جديدة تعتمد على معايير الاستدامة والذكاء البيئي.

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، من أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني المصري.

وأكد أن المدن الجديدة لا تمثل مجرد توسع سكني، بل بنية حضارية متكاملة تشمل شبكات طرق حديثة، بنية تحتية رقمية، نظم نقل ذكية، ومساحات خضراء تُصنّف من الأكبر في المنطقة.

تنمية عمرانية متوازنة تستوعب الزيادة السكانية وتخلق فرصًا جديدة

وأشار شريف الشربيني إلى أن الدولة تستهدف من خلال مضاعفة مساحة العمران تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها مواجهة الزيادة السكانية المتسارعة، خلق فرص استثمارية واقتصادية جديدة، تخفيف الضغط عن المدن القديمة، توزيع السكان على مناطق عمرانية حديثة توفر جودة حياة أعلى، دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأضاف أن زيادة الرقعة العمرانية تُعد أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية التي غيرت خريطة مصر السكانية والتنموية خلال العقد الأخير.

إنجاز عمراني غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر

وشدد وزير الإسكان على أن الوصول من 7% إلى 14% في عشر سنوات فقط يُعد تحولًا كبيرًا في الفكر العمراني، ويبرهن على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ضخمة في زمن قياسي.

واختتم مؤكدًا أن الدولة ماضية في التوسع خلال السنوات المقبلة لاستكمال خريطة المدن الذكية وتحقيق طفرة أكبر في جودة الحياة والخدمات.

