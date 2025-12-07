الأحد 07 ديسمبر 2025
عقارات

بسعر 11 ألف جنيه للمتر، طرح أراضي تجاري للتخصيص الفوري

وزارة الإسكان
كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة ارض تجاري بمساحة 818 مترا بسعر 11175 جنيها وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 11175 جنيها

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تجاري بمساحة 1670 مترا بسعر 10835 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 6130 مترا بسعر 8095 جنيها وأرض لوجيستي بمساحة 2000 متر بسعر 4000 جنيه وأرض تجاري اداري سكني بمساحة 1079 مترا بسعر 9700 جنيها.

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، عبر إتاحة أراضٍ متنوعة الاستخدامات تشمل التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وترسيخ مكانة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المستدام.

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
قطعة أرض رقم (252) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 881م² – نشاط (حضانة) – بالحي 39
قطعة أرض رقم (253) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 1710م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39.
قطعة أرض رقم (33) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 11679م² – نشاط تعليمي (مدرسة ) – الحي 14
قطعة أرض رقم (55) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 4289م² – نشاط طبي – بالحي 39.
 

وجدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام الفرص الواعدة التي توفرها المدينة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة. فالمدينة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع على حد سواء.

 

