جامعة الوادي الجديد تختتم فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»

18 حجم الخط

اختتم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل"، الهادفة إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي وتعزيز قيم الإتاحة والمساواة، وذلك في إطار تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الإتاحة والمساواة والدمج المجتمعي داخل الحرم الجامعي.

فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»



شهد الحفل الختامي حضور عمداء الكليات، والوكلاء، وأمناء الكليات، ومديري الإدارات، ورعاية الشباب المركزية وأعضاء وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وجامعة الوادي الجديد الأهلية إلى جانب ممثلي مديرية الثقافة بالخارجة، وجمعية النور والأمل لرعاية ذوي الإعاقة العقلية، وجمعية المستقبل لرعاية المعاقين، والإدارة التعليمية بالخارجة ممثلة في مدرسة التربية الفكرية.

وجاء في بيان جامعة الوادي الجديد، أن الحفل تضمن مجموعة من الفقرات الفنية والعروض الهادفة التي قدمتها مدرسة التربية الفكرية، وجمعية المستقبل، وفرقة الموسيقى العربية التابعة لمديرية الثقافة بالوادي الجديد، والتي أضفت طابعًا فنيًا وإنسانيًا يعكس روح المبادرة ورسالتها.

فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»

مسابقة تصميم شعار مبادرة «تمكين»

وخلال الحفل تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم شعار مبادرة «تمكين»، حيث جرى تكريمهم ومنحهم جوائز مادية تقديرًا لتميزهم وإبداعهم. كما تم تكريم جميع المشاركين والهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح فعاليات المبادرة منذ انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.

كما كرّم المركز الكليات والجهات الأكثر فاعلية في المبادرة هذا العام جاءت في المقدمة كلية علوم الرياضة، ثم جاء في المركز الثاني إدارة الخارجة التعليمية وجاء في المركز الثالث جامعة الوادي الجديد الأهلية، وأخيرًا جمعية النور والأمل لرعاية ذوي الإعاقة العقلية.

وقد أثنى الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة طوال فترة تنفيذ المبادرة، موجّهًا لهم الشكر والتقدير على العمل الدؤوب وروح التعاون التي أسهمت في تحقيق أهداف «تمكين» وترسيخ قيم الدمج والمساواة داخل الجامعة.

يذكر أن الحفل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»

فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.