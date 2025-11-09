"مصر رائدة السلام في العالم" محاضرة مفتي الديار بجامعة الوادي الجديد

18 حجم الخط

نظمت جامعة الوادي الجديد اليوم الأحد، بقاعة مبنى الاختبارات الإلكترونية بالكيلو 10؛ ندوة توعوية بعنوان "مصر رائدة السلام في العالم"، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، وعدد من رجال الدين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، إلى جانب نواب مجلس الشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، فى كلمته أن مصر كانت وما زالت منبعًا للسلام وملتقى الحضارات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة السلام العادل والتنمية المستدامة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن السلام هو أساس بناء الأمم وتقدم الشعوب،وأضاف أن الجامعة تعمل على غرس هذه القيم في نفوس شبابها من خلال الندوات والأنشطة التوعوية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن.

ومن جانبه أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، أن مصر كانت عبر تاريخها نموذجًا يحتذى به في التسامح والتعايش، فهي تحتضن الجميع دون تفرقة، وتقدم للعالم رسالة مفادها أن السلام ليس مجرد غياب للحروب، بل هو منظومة من القيم والأخلاق والعدل والرحمة،وأشار فضيلته إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية يقومان بدور كبير في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف، دعمًا لدعوة مصر إلى الحوار والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب الحوار أمام طلاب وأساتذة الجامعة للاستماع إلى آرائهم ومناقشاتهم حول دور الشباب في دعم قيم السلام والتنمية، كما قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بإهداء درع الجامعة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد تقديرًا لجهوده المخلصة ودوره المتميز في نشر الفكر الوسطي وقيم التسامح والسلام بين أبناء الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.