كلية العلوم جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفيا لخدمة خريجيها

نظّمت كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد ملتقى توظيفيًّا بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ونخبة من الجهات البحثية الحكوميه، بهدف تعزيز دور الأطراف المجتمعية في تقييم خريج كلية العلوم مما يدعم رفع كفاءات خريجي الكلية ويجعلهم اكثر قدرة علي المنافسة في سوق العمل ويعزز توفير فرص عمل لخريجي وأبناء الكلية من مختلف الأقسام والتخصصات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا الشاذلى مقرر الملتقى، أن الملتقى يأتي في سياق سعي كلية العلوم في رفع جودة البرامج الدراسيه المقدمه بها في ضوء متطلبات جهات التوظيف، كما أن الملتقي يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين باحتياجات سوق العمل ومهارات التوظيف الحديثة، مؤكدًة أن جامعة الوادي الجديد، تسعى دائمًا إلى دعم أبنائها من خلال المبادرات والفعاليات التي تفتح أمامهم آفاق المستقبل.

وشهد الملتقى إقبالًا كبيرًا من طلاب وخريجي الكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التواصل الفعّال بين الجامعة وسوق العمل.

جاء تنظيم الملتقى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي – رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور رضا حسنين – عميد كلية العلوم، الذي أكد أن الملتقى يأتي في إطار حرص الكلية على ربط خريجيها بسوق العمل وتفعيل التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والأطراف المجتمعية المتعددة بغرض تعزيز دور الكلية في رفع كفاءة خريجيها مما يرفع من قدرتهم علي المنافسه في سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية تناسب تخصصاتهم العلمية.

