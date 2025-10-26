الشباب والرياضة تتلقى خطابًا من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة بسبب أزمات التجنيس

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا من فؤاد مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأشار رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة في خطابه إلى أنه خاطب رسميًا الاتحاد الفرنسي للمصارعة للاستفسار عن حالات التجنيس غير القانونية التي تم رصدها، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي يتعامل مع الملف بمنتهى الجدية حفاظًا على حقوق الاتحادات الوطنية والرياضيين الأفارقة، وفي مقدمتهم الاتحاد المصري للمصارعة.

وأوضح مسكوت أنه تلقى ردًا رسميًا من الاتحاد الفرنسي للمصارعة يؤكد التزام الجانب الفرنسي الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للمصارعة، ورفضه القاطع لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الفرنسي فتح تحقيقًا داخليًا شاملًا بشأن الوقائع محل الشكوى.

وأعرب فؤاد مسكوت عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بدورها الداعم للاتحاد المصري للمصارعة، ومؤكدًا حرص الاتحاد على صون حقوق الرياضيين المصريين وضمان تطبيق القوانين الدولية بكل شفافية وعدالة.

ويأتي هذا الخطاب في إطار التنسيق المتواصل بين الكونفدرالية الإفريقية ووزارة الشباب والرياضة بشأن متابعة ملف التجنيس الرياضي، تأكيدًا على رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تخل بنزاهة المنافسات أو تمس الحقوق المشروعة للرياضيين.

الشباب: تجنيس الرياضيين هجرة غير شرعية واتجار بالبشر

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية.

وأضاف البيان: “أثارت هذه الممارسات استياءً واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب”.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية، وتم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:

أولًا: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.

ثانيًا: التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ثالثًا: إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.

رابعًا: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، وتضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها.

كما تهيب الوزارة بجميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطرًا أخلاقيًا وإنسانيًا على مستقبل الرياضة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.