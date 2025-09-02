الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
اتحاد المصارعة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم جهاز المنتخب الجديد

المصارعة، يعقد مسئولو اتحاد المصارعة مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل، لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد المصارعة تعيين، عزات اركيمباييف مديرا فنيا لمنتخب المصارعة الرومانية، وروسلانييك مادزينوف مديرا فنيا لمنتحب المصارعة الحرة.

قائمة منتخب المصارعة في بطولة العالم

أعلن مسئولو اتحاد المصارعة قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار،  خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

أحمد محمود (68 كجم) - مصارعة حرة

مؤمن ربيع (63 كجم) - مصارعة رومانية

محمد علي جبر (97 كجم) - مصارعة رومانية

عبد اللطيف منيع (+130 كجم) - مصارعة رومانية

وخاض المنتخب الوطني استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم، تضمنت معسكرات داخلية وخارجية.

