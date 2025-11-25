الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

28 حكم ساحة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

أمم أفريقيا 2025
أمم أفريقيا 2025
18 حجم الخط

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة الرسمية لحكام الساحة الذين سيُديرون مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 وشملت القائمة 28 حكمًا من مختلف الاتحادات الأفريقية، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة اعتمدت على الأداء في المنافسات القارية والدولية خلال العامين الماضيين.

 

حكام أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة حكّام الساحة المختارين على النحو التالي:

مصطفى غربال – الجزائر

يوسف قاموح– الجزائر

لويس هونجنانداندي جيندو – بنين

باسيفيك مدابيهاوينيمانا – بوروندي

أبوب عبدول نيفيري – الكاميرون

الحاج العلي محمد – تشاد

جيسي أوفيد ن. موتوو – الكونغو

كليمان فرانكلين كبان – كوت ديفوار

ندالا نجامبو جان جاك – الكونغو الديمقراطية

محمد معروف – مصر

أمين عمر – مصر

بيير جيسلان أتشو – الغابون

باتريس تانجي ميبيامي – الغابون

دانيال ني آيي لاريا – غانا

بيتر واويرو كاماكو – كينيا

بوبو تراوري – مالي

عبد العزيز بو – موريتانيا

بيدا دحان – موريتانيا

هيرلال أحمد امتياز – موريشيوس

جلال الجيد – المغرب

مصطفى كاش – المغرب

صامويل أوويكوندا – رواندا

عيسى ساي – السنغال

عمر عبدالقادر أرتان – الصومال

أبونجيل توم – جنوب أفريقيا

محمود علي محمود إسماعيل – السودان

مهراز ملقي – تونس

شمير نابادا – أوغندا

وتُعد هذه المجموعة من أبرز حكام القارة، إذ تضم أسماءً لها خبرات واسعة في بطولات الكاف ومشاركات على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تلعب التحكيمات دورًا محوريًا في نجاح نسخة المغرب، التي يُنتظر أن تكون من أكثر نسخ البطولة تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية الكونغو الديمقراطية أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم

مواد متعلقة

تفاؤل وتركيز لنجوم الأحمر، 10 صور من مران الأهلي الأخير قبل السفر للمغرب

لجنة انضباط الفيفا تخفف عقوبة كريستيانو رونالدو مع البرتغال

6 حكام من مصر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

بيراميدز يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية