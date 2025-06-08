مستشفى فايد التخصصي يجري 100 جلسة غسيل كلوي في العيد (صور)

أجرى مستشفى فايد التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، حوالي 100 جلسة غسيل كلوي ما بين جلسات منتظمة وأخرى طارئة، وذلك ضمن تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك.



رئيس إقليم القناة ومدير فرع الإسماعيلية فى جولة تفقدية لمستشفى فايد التخصصي

وكان قد أجرى الدكتور أيمن رخا رئيس إقليم القناة، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور "علي رفعت" مدير فرع الاسماعيلية، جولة لتفقد مستشفى فايد التخصصي، وذلك وفق توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، باستمرار الجولات الميدانية المكثفة للقيادات والفرق الإشرافية بالهيئة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المستشفى والتأكد من تقديم الخدمات

وشملت الجولة تفقد كامل أقسام مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية، ومتابعة انتظام سير العمل خلال العيد، والاطمئنان على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الجولة كل من الدكتورة رباب مصطفى مسئول غرفة الطوارئ، والدكتور أحمد ناصف مدير مستشفى فايد التخصصي.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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