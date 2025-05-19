الإثنين 19 مايو 2025
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إعلام دمياط ينظم ندوة حول بناء الوعي الوطني

ندوة تثقيفية بعنوان
ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الوعي الوطني باعلام دمياط

 نظم مجمع إعلام دمياط، ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الوعي الوطني ومواجهة الأفكار الهدامة"، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط، وتحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لترسيخ القيم الوطنية والوعي المجتمعي.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي الوطني يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والأفكار الهدامة، مشيرًا إلى أن "الوعي لم يعد ترفًا فكريًا بل ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي المصري".

واستدل عكاشة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين، والتي اعتبر فيها أن "الوعي المزيف والمنقوص هو العدو الحقيقي"، داعيًا إلى تكاتف المؤسسات الإعلامية والدينية والتعليمية والثقافية في بناء وعي وطني مستنير ومتماسك.

 

ندوة تثقيفية بعنوان
ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الوعي الوطني باعلام دمياط 

 

الأوقاف: الاعتدال والوسطية سلاح ضد التطرف

من جانبه، شدد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة أوقاف دمياط، على أن غياب الوعي يفتح الأبواب أمام الفكر المتطرف، الذي يهدد استقرار المجتمع ويعبث بعقول الشباب، مؤكدًا أن المواجهة الفكرية المتزنة والحوار البنّاء هما السبيل الحقيقي لمجابهة التطرف.
كما أثنى على دور أئمة الأوقاف في نشر مفاهيم التسامح، والانتماء، وصحيح الدين، مؤكدًا أن التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال هو الحصن المنيع في وجه أي محاولات للتشويه الفكري.

واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تكثيف برامج التوعية الدينية والإعلامية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية من أجل دعم الأمن الفكري ومواجهة أي أفكار متطرفة أو سلبية قد تهدد نسيج المجتمع.

وتأتي هذه الندوة في إطار خطة متكاملة من الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ الهوية المصرية في مواجهة التحديات الفكرية المتنوعة.

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