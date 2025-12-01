نادى المعادي واليخت يتعاقد مع مدحت فاروق لقيادة فريق التجديف 

18 حجم الخط

أعلن نادي المعادي واليخت، تعاقده رسميًا مع مدحت فاروق لتولي مهام تدريب فريق التجديف بالنادي، وذلك في إطار خطة الإدارة لتطوير قطاع البطولات والعودة إلى منصات التتويج.

ويمتلك مدحت فاروق مسيرة مميزة مع نادي المعادي واليخت، حيث حيث كان أول مدرب لفريق التجديف بالنادي خلال فترة عمله السابقة ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، كما حصد اللاعبون تحت قيادته عددًا من الميداليات على المستويين المحلي والدولي.

ورحب نادي المعادي واليخت في بيان رسمي بعودة مدحت فاروق لقيادة فريق التجديف، مؤكدا أن التعاقد معه يمثل إضافة قوية للمنظومة الرياضية بالنادي، واستعدادًا لمرحلة جديدة من العمل الهادف إلى تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات والارتقاء بمستوى اللاعبين.

وأكد نادي المعادي واليخت حرصه على توفير كل سبل الدعم اللازمة لنجاح المرحلة المقبلة.

منتخب التجديف يحصد 5 ميداليات في البطولة الأفريقية للناشئين والكبار

فيما حصل المنتخب المصري للتجديف على 5 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي والتي أقيمت نوفمبر الماضي.

وفاز عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق فردي سكيف خفيف الوزن تحت 23 سنة رجال، كما حصل عمر القماطي وعمر حسام الدين على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق زوجي مزدوج تحت 23 سنة رجال.

وحصلت غادة ندا على المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائي سباق فردي سكيف عمومي سيدات كما حصلت مريم عوض الله وحبيبة علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائي سباق زوجي مزدوج ناشئات، كما حصلت هنا السبكي ومريم عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية قي نهائي سباق زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة سيدات.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك 16 لاعب ولاعبة كالتالي: عبد الخالق البنا، عمر حسام الدين، عمر القماطي، زياد سلامة، زياد فرج، أحمد العتيق، علي علاء، محمد الحسيني، ياسين القماطي، إبراهيم محمود، غادة ندا، هنا السبكي، مريم عوض الله، حبيبة علي، مريم همام، سلمى صفوان.

