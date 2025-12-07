الأحد 07 ديسمبر 2025
الدوري الإسباني، إسبانيول يتقدم على رايو فاييكانو بهدف في الشوط الاول

الدوري الاسباني،  تقدم فريق إسبانيول علي رايو فاييكانو بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر في الدوري الاسباني

مباراة إسبانيول ورايو فاييكانو

أحرز هدف إسبانيول روبرتو فرنانديز في الدقيقة 39 من ضربة جزاء 

مباراة فالنسيا أمام إشبيلية

انتهت مباراة فالنسيا أمام إشبيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم 

سجل هدف إشبيلية اللاعب سيزار تاريجا في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم تعادل هوجو دورو لفالنسيا في الدقيقة 90 

تشكيل فالنسيا أمام إشبيلية

دخل فالنسيا المباراة بتشكيل يعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1 تحت قيادة المدرب كارلوس كوربيران، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جولين أجيرويوابالا

خط الدفاع: خوسي لويس جايا – كوبيتي – سيزار تاريغا – تيري كوريا

الوسط: خافي غييرا – بيبيلو – أندريه ألميدا

الهجوم: ارناوت دانجوما – لويس ريوخا – هوجو دورو

البدلاء: لوكاس بلتران، إراي كيومارت، ديمتريفسكي، فولكييه، روبين إيرانزو، دييغو لوبيز، ديفيد أوتوربي، داني ربا، لارجي رامازاني، بابتيست سانتاماريا، فيليب أوجرينيك، خيسوس فاسكيز.

تشكيل إشبيلية أمام فالنسيا

فيما اختار المدرب ماتياس ألميدا تشكيل فريق إشبيلية وجاء مكونا من:

حراسة المرمى: أوديسيس فلاتشوديموس

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أوسو – خوسيه كارمونا

الوسط: نيمانيا جوديل – باتيستا ميندي – لوسين أوجوم – جبريل سوو

الهجوم:
أندريس كاسترين – بيكي فرنانديز – أكور أدامز

البدلاء: مانو بوينو، شيديرا إجوكي، ألبرتو فلوريس، ألفونسو غونزاليس، أورجان نايلاند، خوان جوردن، رامون مارتينيز، فابيو كاردوسو، ميغيل سييرا، أليكسيس سانشيز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة رفع فريق إشبيلية رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

