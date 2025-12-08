ماذا أصاب الصين بعد "الهدنة التجارية"؟.. هبوط تاريخي في الصادرات إلى أمريكا خلال 2025.. الأسواق البديلة تنقذ بكين من الانكماش.. والفائض التجاري يتجاوز تريليون دولار

18 حجم الخط

سجلت الصادرات الصينية انتعاشة قوية وتجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما ساهم في تعويض التراجع المستمر في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين بكين وواشنطن.

تراجع الصادرات الصينية إلى أمريكا

على الرغم من "الهدنة التجارية" التي أبرمت أواخر أكتوبر الماضي، بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت البيانات استمرار الفجوة التجارية، حيث تراجع الصادرات لأمريكا بنسبة 28.6% في نوفمبر الماضي، وهو الانخفاض المتواصل للشهر الثامن على التوالي.

كما انخفضت الواردات من أمريكا بنسبة 19% على أساس سنوي، ومنذ بداية العام 2025، انكمشت الصادرات الصينية لأمريكا بنسبة 18.9% والواردات منها بنسبة 13.2%.

التبادل التجاري بين الصين وأمريكا

أسباب هبوط الصادرات الصينية إلى أمريكا

وعزا جاري نج، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس"، هذا التباين إلى بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية مرتفعة نحو 47.5% على السلع الصينية، مشيرا إلى لجوء المصدرين الصينيين لأسواق ثالثة لإعادة التصدير كنمط دائم محتمل لتجاوز هذه العقبات.

نجاح المصانع الصينية في تعويض التراجع الأمريكي

في المقابل، نجحت المصانع الصينية في تعويض التراجع الأمريكي عبر تكثيف الشحنات لأسواق بديلة، حيث قفزت الصادرات الإجمالية بنسبة 5.9% متجاوزة توقعات بـ 3.8%، لتعوض انكماش أكتوبر المفاجئ.

التبادل التجاري بين الصين وأمريكا

الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار

كما ارتفعت الصادرات إلى دول "آسيان" بنحو 15%، وإلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 8%، بينما قفز الفائض التجاري للصين بنسبة 21.6% ليصل إلى 1.076 تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام.

أما على صعيد الواردات، فقد نمت بنسبة متواضعة بلغت 1.9% دون التوقعات البالغة 3%، متأثرة بضعف الاستهلاك المحلي وركود القطاع العقاري.

الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

شهدت بنود الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين تباينا في التنفيذ، حيث تسارعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 24% لتسجل 5,494 طنا، وسط تحضيرات لنظام تراخيص جديد لتسريع الشحنات، وارتفعت واردات فول الصويا من أمريكا بنسبة 13%، لكن الوتيرة لا تزال بطيئة لتحقيق تعهد شراء 12 مليون طن بنهاية العام.

التزام الصين التجارية مع أمريكا

وبالرغم من ذلك، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الأحد، إن الحكومة الصينية تبدو حتى الآن ممتثلة لالتزاماتها في إطار الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف جرير لبرنامج "ذا صنداي بريفينج" على شبكة فوكس نيوز: "يمكننا متابعتهم بسهولة، وحتى الآن نرى أنهم ملتزمون.. الأمر ليس مثاليا لكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح"، وفق ما نقلته رويترز.

ترقب حكومي وتوقعات مستقبلية

وتتجه الأنظار إلى "مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي" المرتقب في بكين، حيث يتوقع الخبراء ومؤسسات مالية كبرى مثل "جولدمان ساكس"، الحفاظ على هدف نمو اقتصادي حول 5% للأعوام المقبلة، وتوقعات بخفض الفائدة بنحو 20 نقطة أساس ورفع سقف العجز المالي، بالإضافة إلى إقرار حزم تحفيزية إضافية لدعم قطاع العقارات المترنح وتعزيز الطلب المحلي.

وأكد تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت"، أن تحسن الصادرات سيشكل طوق نجاة للحد من تأثير ضعف السوق المحلية، واضعا الاقتصاد الصيني على مسار تحقيق مستهدفات النمو العام الجاري.

