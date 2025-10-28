أسعار الذهب العالمية تهبط 2.40% مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%، إذ قلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أمريكا والصين الطلب على المعدن كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

تراجع أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.40% ليصل إلى 3890.09 دولارا للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.6% لتسجل 3912.20 دولارًا للأونصة.

لقاء ترامب والرئيس الصيني

وناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الصفقات بشأن التجارة والمعادن الاستراتيجية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال المحطة الأولى من جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في ختام اجتماعه غدا الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون أي إشارات من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكسب الذهب نحو 51% هذا العام ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولارا للأونصة في 20 أكتوبر، مدعوما بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن سلسلة مكاسب الذهب قد تمتد إلى العام المقبل، حيث يتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط السعر السنوي 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحافظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 46.74 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 1.2% إلى 1571.85 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1391.15 دولارًا للأونصة.

