النحاس يسجل قفزة تاريخية بآمال الهدنة التجارية بين أمريكا والصين وتراجع الإمدادات

سجلت أسعار النحاس ارتفاعا قياسيا جديدا في بورصة لندن للمعادن، متخطية ذروتها السابقة المسجلة في عام 2024، ليبلغ سعر الطن 11146 دولارا، حيث جاء هذا الصعود التاريخي مدفوعا بشكل أساسي بالتفاؤل حول إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق شامل يخفف من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.

لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني

ويأتي هذا التفاؤل قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية يوم الخميس، خاصة بعد تصريحات ترامب الإيجابية عن قرب التوصل إلى تفاهمات تعيد الدفء للعلاقات التجارية.

وينهي هذا الارتفاع عاما مليئا بالتقلبات لأسواق النحاس، حيث تأثرت الأسعار سابقا بالحرب التجارية والعقوبات الأمريكية التي دفعت بكميات كبيرة من المعدن إلى السوق الأمريكي، بالإضافة إلى حوادث التشغيل في بعض المناجم الكبرى، مثل الانهيار الأرضي في منجم "جراسبرج" التابع لـ فريبورت-ماكموران في إندونيسيا.

توقعات الطلب والعرض تزيد الضغط الصعودي

يتوقع المحللون أن يقفز الطلب العالمي على النحاس بشكل كبير في السنوات القادمة، خاصة مع التوسع العالمي في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وكلاهما يتطلب كميات هائلة من هذا المعدن، كما أن تعهد الصين برفع مساهمة الاستهلاك المحلي في اقتصادها سيدعم الطلب الإضافي.

على صعيد العرض، تواجه الأسواق تحديات مستمرة، حيث حذرت شركة أنجلو أمريكان هذا الأسبوع من أن إنتاج النحاس في منجمها الأهم سيكون أقل من المتوقع العام المقبل، بالتزامن مع تعطل متكرر للإنتاج في مناجم أخرى بأميركا الجنوبية وأفريقيا الوسطى.

وأسهم هذا التراجع في العرض في انخفاض المخزونات العالمية من النحاس في بورصة لندن إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، ما يعكس ضيق المعروض، كما استفاد النحاس، كونه مقوما بالدولار، من تراجع العملة الأمريكية هذا العام، وتترقب الأسواق أيضا قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بخفض أسعار الفائدة مجددًا، ما قد يزيد من الضغط على الدولار ويمنح النحاس دعمًا إضافيًا.

