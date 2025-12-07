الممثل التجاري الأمريكي: التزامات الصين لتنفيذ اتفاق تجاري تسير في الاتجاه الصحيح

18 حجم الخط

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية تبدو حتى الآن ممتثلة لالتزاماتها في إطار الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف جرير لبرنامج "ذا صنداي بريفينج" على شبكة فوكس نيوز: "يمكننا متابعتهم بسهولة، وحتى الآن نرى أنهم ملتزمون.. الأمر ليس مثاليا لكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح"، وفق ما نقلته رويترز عن البرنامج.

%25 انخفاضا في تجارة السلع مع الصين

وكان الممثل التجاري الأمريكي، قال يوم الخميس الماضي، إن التجارة مع الصين يجب أن تكون متوازنة وربما تحتاج إلى أن تكون أصغر.

وأضاف أنه يرى أن انخفاضا بواقع 25% في تجارة السلع مع الصين أمر يمضي في "الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أننا نريد التأكد من عدم استخدام كندا والمكسيك كمركز تصدير للصين أو فيتنام أو إندونيسيا، من بين دول أخرى.

وبشأن الرسوم الجمركية، قال جرير لداشا بيرنز، رئيسة مكتب بوليتيكو في البيت الأبيض، في حلقة بودكاست تبث يوم الجمعة: "يرى الرئيس أنه لا يريد سوى الصفقات الجيدة. والسبب وراء تخصيصنا فترة مراجعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو تحسبا لضرورة مراجعتها أو الانسحاب منها".

