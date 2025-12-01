18 حجم الخط

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يستطيع مشاركة أي معلومات بشأن إقامة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في روسيا.

الكرملين يرفض إعطاء معلومات عن إقامة الأسد في موسكو

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الكرملين تقديم أي معلومات حول إقامة الرئيس السوري السابق في روسيا، وما إذا كان الأسد قد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال هذه الفترة، قال في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "لا، لا يمكننا مشاركة أي معلومات حول هذا الموضوع".

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو وفرت المأوى للأسد وعائلته لـ"أسباب إنسانية بحتة".

وقال لافروف في حديث للصحفيين حينها: "بشار الأسد موجود لدينا لأسباب إنسانية، كانت هناك تهديدات بقتله هو وعائلته، ولأسباب إنسانية بحتة قدمنا الحماية له ولعائلته".

ظهور نجل حافظ الأسد

وفي فبراير الماضي، ظهر نجل الأسد حافظ، في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتجول في حي راق في موسكو، متحدثًا عن الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام.

وقال حافظ في الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام: "لم نخطط للهروب من سوريا، لكن نقلتنا روسيا بشكل عاجل إلى موسكو بعد انهيار دمشق".

يذكر أنه في أواخر نوفمبر 2024، شنّت جماعات مسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع للجيش السوري، وفي 8 ديسمبر، دخلت هذه الجماعات دمشق، فاستقال الأسد من منصبه كرئيس وغادر البلاد مع عائلته.

