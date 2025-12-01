الشرع يبحث مع مبعوث ترامب إلى سوريا القضايا الراهنة في المنطقة

18 حجم الخط

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين في دمشق، مع مندوب أمريكا الخاص إلى سوريا توماس باراك، المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سبل دعم استقرار سوريا

وقالت الرئاسة السورية إن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني حضر اللقاء.

وزار مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، العراق، حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبل العملية التي يمكن لبغداد من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الوزراء بحث مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا دعم المسار الدبلوماسي لحل الخلافات في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.

وأضاف أن واشنطن "تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة السورية في تحقيق ما هو مخطط له وهو إنجاز جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة".

وذكر الرئيس الأمريكي أن إنهاء العقوبات القاسية والمؤلمة للغاية من الأمور التي ساعدت سوريا كثيرا ، مشيرا إلى أن سوريا وقيادتها وشعبها قدروا ذلك حقا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

وقال إن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يعمل بجد لضمان تحقيق نتائج إيجابية، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا.

وأوضح ترامب أنها فرصة تاريخية تضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل في سبيل السلام في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.