إحالة جنايني مدرسة AlS بالإسكندرية للغات للجنايات بتهمتي خطف 5 تلاميذ وهتك عرضهم

أمر المستشار أدهم صادق المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، بإحالة الجنانيني المتهم بالتعدي على 5 أطفال، برياض الأطفال داخل مدرسة «Als» الإسكندرية الدولية لغات، فرع المندرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

وذلك بتهمتي الخطف بالتحايل، وهتك العرض، لقيامه بخطف المجني عليهم وعددهم 5 أطفال، وقيامه بهتك عرضهم داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.



وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الملحقة بأمر إحالة المتهم، أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وأقوال الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي وثبت ما بهم من إصابات، تؤكد الاتهامات الموجهة للعامل المتهم.



وتضمنت أدلة الثبوت أقوال ضابط المباحث مجرى التحريات، الذى أكد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي على الأطفال، داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة، كونه يعمل في مهنة "جنايني".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم واصل التعدي على المجنى عليهم عدة مرات، حيث كان يرتكب جريمته صباحا قبل انتظام الطابور.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة،المقيدة برقم 16372 لسنة 2025، والتي أكدت صحتها، ونسبت للمتهم اعتدائه على عدد من الأطفال بمرحلة الـ « kg»،وتسلمت تقرير الطب الشرعي، الذى أثبت صحة الاعتداء على الأطفال.



واستمع أبراهيم بلال وكيل نيابة المنتزة ثان إلى أولياء أمور الأطفال الذين اتهموا العامل بالتحرش بأبنائهم وهتك عرضهم وملامسة مواطن عفتهم.

وخضع المتهم لجلسة تحقيق أمام إبراهيم بلال وكيل النائب العام، وبمواجهته بما جاء فى التحقيقات وتقرير الطب الشرعى والتحريات نفى جميع التهم الموجهة ضده.

ترجع تفاصيل واقعة اعتداء أحد العاملين بمدرسة « Als» الإسكندرية الدولية لغات على تلاميذ رياض الأطفال لتلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا بورود بلاغات من أولياء أمور تفيد بتعرض عدد من الأطفال للاعتداء داخل مدرسة دولية فى نطاق دائرة المنتزة ثان شرق الإسكندرية.

وتتعلق الواقعة بأربعة أطفال من مرحلة KG2، ثلاث بنات وولد، وقد تم تحرير محضر رسمى بالواقعة، وأُحيل العامل المتهم إلى جهات التحقيقات.

