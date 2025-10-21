تعليم الإسكندرية تطلق برنامجا توعويا لمكافحة الإدمان في 500 مدرسة

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك لتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوى المرئي لعدد ٥٠٠ مدرسة بمدارس محافظة الإسكندرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنوعيها، وسيتم التنفيذ من خلال ٢٥٠ مدربا بقطاع البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوحدة الإسكندرية.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ببناء جيل واعي ومدرك لخطورة الإدمان وأثره على الفرد والمجتمع.

وقال الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية فى كلمته، إنه دعمًا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار الإدمان تبذل الوزارة في هذا الإطار، جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال قيام المديريات التعليمية، وكافة المدارس التابعة لها بتوعية أبنائنا الطلاب لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، وتوضيح أخطارها الجسيمة، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال استخدام أساليب توعية مختلفة مثل: عرض الأفلام التوعوية، وإقامة الندوات، والكلمات الإذاعية، والصحافة المدرسية، والمسرح المدرسي، وعقد المناظرات والمسابقات، وغير ذلك من الأنشطة المدرسية المتنوعة، وكذلك المناهج

واختتم أبو زيد اللقاء بأن المناهج الدراسية لها دور كبير ومؤثر في هذا الصدد، ويتمثل في تكوين فكر إيجابي لدى الطلاب عن التربية الوقائية من الإدمان، وتعميق مفاهيمها، والتوعية بكيفية منع الانسياق نحو الإدمان، وتجنب أصدقاء السوء؛ مبينا أن الوزارة حرصت على تضمين المناهج الدراسية رسائل الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات، والتعاطي، وتحديثها دائمة؛ لتتواكب مع كافة المتغيرات المتسارعة، وهي خطوة مهمة لتحقيق مواجهة فعالة ومستديمة لمشكلة الإدمان.

حضر اللقاء كل من: أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور سلام العربي مشرف صندوق مكافحة الإدمان بالإسكندرية، ودكتور محمد أشرف رئيس وحدة الاسكندرية لصندوق مكافحة الإدمان، ومنه أحمد رئيس العلاقات العامة بصندوق مكافحة الإدمان.

