دفاع الاحتلال: نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية

كشفت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بأنها عالجت قرابة 22 ألف جندي إسرائيلي جريح، منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها عالجت أكثر من نصفهم من اضطرابات نفسية.



ووفقا للبيان الذى أصدرته وزارة دفاع الاحتلال، فإن "نحو 58% ممن عولجوا في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات نفسية أخرى".



وأردفت: "ومن بين 22 ألف جندي، نحو 63% منهم جنود احتياط"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وقالت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن "إدارة إعادة التأهيل ترعى ما مجموعه 82,400 جريح من المحاربين القدامى، بما في ذلك الحروب السابقة".

وتتوقع وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه "بحلول نهاية عام 2026، سيستقبل المركز 10 آلاف جريح آخر من المحاربين القدامى، يعاني معظمهم من اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات نفسية أخرى".

وتبلغ ميزانية إدارة إعادة التأهيل 8.3 مليار شيكل، منها 4.1 مليار شيكل مخصصة لعلاج المصابين باضطرابات نفسية، وفقا للوزارة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.



وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

