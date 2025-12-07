الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 70,360 شهيدا و171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد الشهداء  والجرحى أنه وصل إلى مستشفيات غزة 6 شهداء جدد و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفقا للبيان فقد بلغ إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار يوم الـ11 من أكتوبر 2025 نحو:
• 373 شهيدا
• 970 إصابة
• 624 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض

هذا وحذرت وزارة الصحة من تفاقم الأزمة الدوائية في المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت "مستويات كارثية" تهدد حياة المرضى والجرحى.

الصحة الفلسطينية تحذر من نقص الأدوية 

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن 52% من قائمة الأدوية الأساسية أصبح رصيدها صفرا، فيما بلغت نسبة نقص المستهلكات الطبية 71%، والمستهلكات المخبرية 70%، في ظل تصاعد احتياجات التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى.

وأوضحت الوزارة أن خدمات الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة وعلاج السرطان وأمراض الدم تواجه نقصا حادا في الأدوية الضرورية، بينما تعاني أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعناية الفائقة من "تحديات كارثية" بسبب شح المستهلكات الطبية.

ودعت الوزارة إلى تعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين الطواقم الطبية من مواصلة عملها في الأقسام التخصصية، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع على حياة المرضى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن استهداف فلسطيني بزعم اجتيازه الخط الأصفر في جنوبي قطاع ‎غزة

شارك في حرب غزة، جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة

الأونروا: تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads