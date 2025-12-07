رئيس أركان الاحتلال: الخط الأصفر خط حدودي جديد في غزة ونستعد لحرب مفاجئة

18 حجم الخط

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال لما وصفه بـ "سيناريو حرب مفاجئة".



وخلال جولة وتقييم للوضع في غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور وقادة آخرين، قال زامير لجنود الاحتياط: "نعمل على إزالة التهديدات في جميع المجالات"، وأضاف أن "الخط الأصفر هو خط حدودي جديد — خط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،: إنه يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة.

كيفية إنهاء حكم حماس

كما أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيبحث مع الرئيس ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس، معترفًا بأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لن يكون سهلًا، على حد قوله.

نتنياهو قال أيضًا: إنه يعتقد أن هناك سبيلًا للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، موضحًا أن ضم الضفة الغربية لا يزال موضع نقاش، لكن الوضع الراهن في الضفة سيبقى كما هو في المستقبل المنظور.

إمكانية زيارة نتنياهو إلى ألمانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليًا.

وأوضح للصحفيين في أول زيارة له إلى إسرائيل كمستشار ألماني "لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا.. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".

قبل ذلك، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، صباح اليوم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أعرب فور وصوله إلى القدس عن أمله في أن تدخل عملية السلام في غزة مرحلتها التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.