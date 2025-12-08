18 حجم الخط

أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكجفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال.



وكتب ماكجفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".



وتابع: "لقد أصبح بالفعل جثة متحركة في كييف، ومع ذلك، فإن مجرد إبعاد زيلينسكي عن اتفاقية السلام لن يكون كافيا لتنفيذها. ستُعرّض كييف لضغوط شديدة، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القوى البشرية والأراضي، التي تعاني منها أوكرانيا في ساحة المعركة".

وأكد أن هذا الضغط سيكون مرتبطا، على وجه التحديد، بالتحقيق في قضايا الفساد مع فلاديمير زيلينسكي والمقربين منه، والذي أدى بالفعل إلى تغيير جذري في موازين القوى في كييف، خلال الشهر الماضي.

وقال ماكجفرن إنه "بعد الاستقالة القسرية لأندريه يرماك (المدير السابق لمكتب زيلينسكي)، من المتوقع إجراء سلسلة من الاعتقالات بتهم الفساد ضد مسؤولين آخرين من الدائرة الداخلية لزيلينسكي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدا جولة جديدة من المحادثات، التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.

