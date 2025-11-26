الكارثة الأسوأ في تاريخها، سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند هربًا من الفيضانات (فيديو)

18 حجم الخط

تشهد تايلاند كارثة طبيعية هي الأسوأ في تاريخها الحديث، إذ ضربت فيضانات شديدة عدة مناطق في البلاد، متسببة في غمر أحياء كاملة بمياه بلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار.

مشاهد غير مسبوقة

ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.

https://x.com/KRONIKInsights/status/1993265709300769229?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993265709300769229%7Ctwgr%5E5b8db806fcce96ef7e5151c83ed95a9bcac60d1c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20251126%2FD987D8B1D8A8D8A7-D985D986-D8A7D984D981D98AD8B6D8A7D986D8A7D8AA-D8B3D983D8A7D986-D98AD8AAD986D982D984D988D986-D8B9D8A8D8B1-D8A7D984D8A3D8B3D984D8A7D983-D981D98A-D8AAD8A7D98AD984D8A7D986D8AF-D981D98AD8AFD98AD988--1107516235.html

وتكشف هذه اللقطات حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في ظل استمرار الأزمة وصعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

