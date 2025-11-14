الجمعة 14 نوفمبر 2025
ترامب يجري اتصالات مع كمبوديا وتايلاند عقب المواجهات الحدودية

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالين هاتفيين بقادة تايلاند وكمبوديا في محاولة لحل النزاع الأخير بينهما.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس الأمريكي "على تواصل أيضا مع ماليزيا للمساعدة في وضع حد للعنف"، وذلك بعد وقوع مواجهات جديدة على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.

وكان ترامب رعى في 26 أكتوبر في ماليزيا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وتبادلت كمبوديا وتايلاند الاتهامات بالمسؤولية عن مواجهات حدودية جديدة، قالت بنوم بنه إنها أسفرت عن مقتل مدني، وذلك بعدما أعلنت بانكوك أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام تدعمه الولايات المتحدة.

وكانت مواجهات استمرت خمسة أيام بين تايلاند وكمبوديا هذا الصيف أسفرت عن مقتل 43 شخصا وتشريد قرابة 300 ألف قبل أن تسهم اتفاقية سلام مدعومة من الرئيس الأمريكي ترامب في تهدئة التوترات.

لكن تايلاند أعلنت، الاثنين الماضي، تعليق تطبيق اتفاق السلام بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة أربعة من جنودها.

