رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة من طلاب تايلاند، ويؤكد: نقدم تعليمًا وسطيًّا معتدلًا

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوجه عناية خاصة بالطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر؛ لكونهم سفراء له ولمنهجه الوسطي المعتدل في بلادهم.

احتفالية سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين بجامعة الأزهر

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين بجامعة الأزهر بحضور تاناوات سيريكون، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة.

جامعة الأزهر تحتضن طلاب وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، وأوضح أن جامعة الأزهر تحتضن طلاب وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم، وأن المناهج الدراسية في جامعة الأزهر تقدم تعليمًا وسطيًّا معتدلًا منبثقًا من سماحة الإسلام وهو يقوم على الرأي والرأي الآخر، ويؤكد على التسامح والتعاون بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل

وطالب أبناء تايلاند من خريجي جامعة الأزهر أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل، فالأمة الإسلامية هي خير الأمم؛ مصداقًا لقول المولى -عز وجل- في سورة آل عمران: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فبالإيمان بالله -عز وجل- والتوحيد لله -تعالى- صرنا خير أمة أخرجت للناس.

العلاقات القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، مشيرًا إلى أن خريجي اليوم هم حلقة الوصل بين مملكة تايلاند والأزهر الشريف جامعًا وجامعة، فالتخرج ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية الطريق.

وحث فضيلته الخريجين على الالتحاق بالدراسات العليا والجد والاجتهاد في طلب العلم، مضيفًا أن الجامعة لا تدخر وسعًا في مد يد العون والدعم العلمي لأي طالب علم من مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف على مر التاريخ.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الخريجين والخريجات في مختلف كليات الجامعة.

