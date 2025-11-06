الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة من طلاب تايلاند، ويؤكد: نقدم تعليمًا وسطيًّا معتدلًا

جانب من الحفلة, فيتو
جانب من الحفلة, فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس  جامعة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوجه عناية خاصة بالطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر؛ لكونهم سفراء له ولمنهجه الوسطي المعتدل في بلادهم.

احتفالية سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين بجامعة الأزهر

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين بجامعة الأزهر بحضور تاناوات سيريكون، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة.

 جامعة الأزهر تحتضن طلاب وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، وأوضح أن جامعة الأزهر تحتضن طلاب وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم، وأن المناهج الدراسية في جامعة الأزهر تقدم تعليمًا وسطيًّا معتدلًا منبثقًا من سماحة الإسلام وهو يقوم على الرأي والرأي الآخر، ويؤكد على التسامح والتعاون بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

 خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل

وطالب أبناء تايلاند من خريجي جامعة الأزهر أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل،  فالأمة الإسلامية هي خير الأمم؛ مصداقًا لقول المولى -عز وجل- في سورة آل عمران: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فبالإيمان بالله -عز وجل- والتوحيد لله -تعالى- صرنا خير أمة أخرجت للناس.

العلاقات القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، مشيرًا إلى أن خريجي اليوم هم حلقة الوصل بين مملكة تايلاند والأزهر الشريف جامعًا وجامعة، فالتخرج ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية الطريق.

وحث فضيلته الخريجين على الالتحاق بالدراسات العليا والجد والاجتهاد في طلب العلم، مضيفًا أن الجامعة لا تدخر وسعًا في مد يد العون والدعم العلمي لأي طالب علم من مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف على مر التاريخ.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الخريجين والخريجات في مختلف كليات الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور سلامة جمعة داود المناهج الدراسية رئيس جامعة الأزهر سفير مملكة تايلاند بالقاهرة سفير مملكة تايلاند

مواد متعلقة

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس التعليمي والقياس والتقويم بكلية التربية للبنات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية