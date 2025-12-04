الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي

سوتيساك رينتالاك،
سوتيساك رينتالاك، فيتو
18 حجم الخط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثة التي أعيدت إلى إسرائيل أمس تعود إلى سوتيساك رينتالاك من تايلاند.


وقال المكتب في بيان إنه "بعد إتمام عملية التعرف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، ومنسق الأسرى والمفقودين، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة سوتيساك رينتلاك (43 عاما) هذا الصباح أن جثته أعيدت إلى إسرائيل أمس".

وذكر أن "رينتلاك الذي كان يعمل في الزراعة في إسرائيل بعد هجرته إلى إسرائيل عام 2017، قتل في 7 أكتوبر في كيبوتس بيري، وتم اختطاف جثته إلى قطاع غزة واحتجازها الجهاد الإسلامي"، مبينا أنه "لا يزال في قطاع غزة أسير واحد لم يُستعد جثمانه بعد، وهو الرقيب أول ران غويلي".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن ران غفيلي، البالغ من العمر 24 عاما، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل. خدم في الشرطة الإسرائيلية، ورُقي إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله.

وهو قُتل خلال اشتباك مع عناصر حركة "حماس" في كيبوتس علوميم، الواقع في النقب الغربي قبالة حدود شمال قطاع غزة.

ظل غفيلي مسجلا كمفقود لمدة 117 يوما، حتى تلقت عائلته إخطارا رسميا في يناير 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوتيساك رينتالاك من تايلاند المركز الوطني للطب الشرعي شرطة اسرائيل عائلة سوتيساك رينتلاك منسق الأسرى والمفقودين قطاع غزة كيبوتس بيري

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

انخفاض 4 أنواع أكبرها في الشيدر، أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)

عودة المياه إلى 5 مناطق بالجيزة بعد إصلاح كسر الماسورة الرئيسية أمام مستشفى أم المصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي وارتفاع المكرونة وقشر البياض

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads