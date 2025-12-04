مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي

18 حجم الخط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثة التي أعيدت إلى إسرائيل أمس تعود إلى سوتيساك رينتالاك من تايلاند.



وقال المكتب في بيان إنه "بعد إتمام عملية التعرف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، ومنسق الأسرى والمفقودين، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة سوتيساك رينتلاك (43 عاما) هذا الصباح أن جثته أعيدت إلى إسرائيل أمس".

وذكر أن "رينتلاك الذي كان يعمل في الزراعة في إسرائيل بعد هجرته إلى إسرائيل عام 2017، قتل في 7 أكتوبر في كيبوتس بيري، وتم اختطاف جثته إلى قطاع غزة واحتجازها الجهاد الإسلامي"، مبينا أنه "لا يزال في قطاع غزة أسير واحد لم يُستعد جثمانه بعد، وهو الرقيب أول ران غويلي".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن ران غفيلي، البالغ من العمر 24 عاما، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل. خدم في الشرطة الإسرائيلية، ورُقي إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله.

وهو قُتل خلال اشتباك مع عناصر حركة "حماس" في كيبوتس علوميم، الواقع في النقب الغربي قبالة حدود شمال قطاع غزة.

ظل غفيلي مسجلا كمفقود لمدة 117 يوما، حتى تلقت عائلته إخطارا رسميا في يناير 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.

