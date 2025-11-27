الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ارتفاع عدد وفيات فيضانات تايلاند إلى 55 شخصا

تايلاند، فيتو
تايلاند، فيتو
أفادت تقارير إعلامية تايلاندية بأن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيضانات العارمة التي تضرب البلاد ارتفعت إلى 55 قتيلا جراء تلك الفيضانات.

 توقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة سونغكلا الجنوبية، بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع.

وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على جنوب تايلاند منذ الأسبوع الماضي مما أدى لوقوع فيضانات في مدينة هات ياي الرئيسية وأسفرت عن مقتل العشرات في 4 مقاطعات.

القوارب والشاحنات لتنفيذ عمليات اجلاء

كما أجلت السلطات أكثر من 1200 شخص من منازلهم في سونغكلا منذ الخميس الماضي، بحسب قسم العلاقات العامة في هذه المقاطعة.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في تصريحات صحفية له  أنه سيتم نشر المزيد من القوارب والشاحنات لتنفيذ عمليات اجلاء.

وتشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين يونيو وسبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.

مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية 

تشهد تايلاند كارثة طبيعية هي الأسوأ في تاريخها الحديث، إذ ضربت فيضانات شديدة عدة مناطق في البلاد، متسببة في غمر أحياء كاملة بمياه بلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار.

ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.

