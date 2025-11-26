الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 33 قتيلا

الفيضانات جنوب تايلاند،
الفيضانات جنوب تايلاند، فيتو
ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التى اجتاحت جنوبى تايلاند مؤخرا إلى 33 قتيلا على الأقل.

المياه غمرت العديد من السيارات والمنازل

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الفيضانات اجتاحت عشر مقاطعات في جنوب تايلاند خلال الأسبوع الماضي، حيث غمرت المياه العديد من السيارات والمنازل. 

إرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا 

وأضافت الشبكة أن الفيضانات تسببت في تضرر أكثر من مليوني شخص في تايلاند، إلا أنه تم نقل 13 ألف شخص فقط إلى أماكن إيواء.

 من جانبه، أكد الجيش التايلاندي استعداده لإرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا محملا بإمدادات إغاثة ومطابخ ميدانية يمكنها توفير ثلاثة آلاف وجبة يوميا إلى المناطق المتضررة.

هيئة الأرصاد الجوية

وكانت الحكومة التايلاندية قد أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة سونجكلا الجنوبية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.

ads