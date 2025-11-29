بعد حريق 5 إستوديوهات في عام، ما معايير الأمان والسلامة الواجب توافرها داخل مواقع التصوير؟

18 حجم الخط

فجر حريق إستوديو لوكشين الكينج الذي وقع أمس الجمعة، تساؤلات كثيرة من رواد السوشيال ميديا، وخاصة بعد تعدد الحرائق التي وقعت مؤخرًا داخل إستوديوهات تصوير أفلام ومسلسلات، بالفترة الأخيرة، حول معايير الأمان والسلامة المفترض أن تكون داخل مواقع التصوير التي تحوي الديكورات القابلة للاشتعال، تجنبًا لتكرار هذه الحوادث مرة أخرى.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو، هذه المعايير التي يجب أن تكون داخل مواقع التصوير، وأبرز حوادث الحريق التي وقعت داخل الإستديوهات.

معايير الأمان والسلامة المفترض أن تكون داخل مواقع التصوير

_ ينبغي استخدام مواد ديكور وتأثيث مقاومة للحريق في التصميم الداخلي، وفقًا لـ ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.



_يجب توفير طفايات حريق مناسبة، وأنظمة رشاشات المياه، وأجهزة كشف الدخان، وتدريب العاملين على استخدامها.



_ يجب أن تكون مخارج الطوارئ واضحة، ومضاءة جيدًا، وخالية من أي عوائق.



_ يجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال في خزانات مخصصة، مع الالتزام بالكميات المسموح بها لكل خزانة، ووضع الكميات الزائدة في غرف تخزين خاصة.



يجب على جميع العاملين ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل الخوذات، والقفازات، وأحذية السلامة

_ يجب توفير إضاءة وتهوية مناسبة في موقع التصوير لتقليل مخاطر الحرائق وتقليل تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال.



_ ينبغي وضع لافتات وإرشادات واضحة في جميع أنحاء موقع التصوير تشير إلى مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

_يجب أن يكون هناك خطة طوارئ واضحة، وأن يكون هناك مولدات كهربائية احتياطية للإضاءة وخدمات أخرى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

حريق لوكشين الكينج بالمريوطية

واندلع حريق كبير في أحد مواقع التصوير الخاصة بديكور مسلسل "الكينج" للفنان محمد إمام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده لمواقع أخرى.



حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية

و في 16 مارس 2024، اندلع حريق ضخم داخل ستوديو الأهرام بالعمرانية أثناء تجهيزات تصوير مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، والتهمت النيران ديكورات كاملة بداخل ما يُعرف بـ"لوكيشن الحارة الشعبية".

الحريق امتد إلى مبانٍ مجاورة وأدى لخسائر مادية كبيرة، ما دفع النيابة وقتها لفتح تحقيق موسّع وتوجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المسؤولين عن الموقع.



حريق لوكيشن تصوير بنزلة السمان أمام الأهرامات

وفي 3 مارس 2024 أيضّا، كشفت تحريات الأمن نشوب حريق في لوكيشن تصوير بنزلة السمان أمام الأهرامات، أسفر عن إصابة 4 أشخاص؛ ثلاثة بحروق من الدرجة الأولى والرابع باشتباه كسر.

بدأت الواقعة ببلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بتصاعد دخان كثيف، ليتبين لاحقًا اشتعال مسرح خشبي على مساحة 200 مترًا ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم.



حريق لوكيشن مسلسل "ألف ليلة وليلة – جودر"

وفي 18 مارس من نفس العام أيضًا، شهد لوكيشن تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم إخماده سريعًا دون إصابات أو خسائر بشرية

التحريات كشفت أن السبب كان إشعال موقد يحتوي على أخشاب وإضافة كمية من سائل التنر سريع الاشتعال لاستخدامه في أحد المشاهد، ما أدى إلى اشتعال النيران قبل تمكن قوات الإطفاء من السيطرة عليها.

حريق لوكيشن التصوير الرئيسي لمسلسل الكبير أوي

وفي 26 فبراير 2024، اشتعلت النيران داخل فيلا الكبير، الموقع الرئيسي لتصوير مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والموجود داخل مزرعة بمحافظة الجيزة، وانتشرت فيديوهات على ال

هرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذي التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الخشب بدون تسجيل أي خسائر بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.