رياضة

أول تعليق من الحسيني سمير بعد توليه منصبه الجديد في الزمالك

الحسيني سمير
الحسيني سمير
كشف الحسيني سمير لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك، نائب المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي، أسباب توليه منصبه الجديد داخل القلعة البيضاء.

 

قال الحسيني سمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، البعض انتقد قرار تعييني داخل الزمالك، ولكن ما لا يعلمه أحد، أن دراستي كانت في مجال التسويق واتجهت للعمل به وحققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية.


وأضاف، عقدت جلسة مع مجلس إدارة الزمالك، تمت خلالها المناقشة في كيفية تنمية موارد النادي من خلال المنشآت الرياضية سواء صالات أو ملاعب للتدريب.


وأتم الحسيني سمير تصريحاته قائلًا، هدفي هو زيادة مداخيل الزمالك خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مستغلا العديد من صالات وملاعب النادي.

الزمالك يعين  الحسيني سمير نائبًا للمدير التنفيذي

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء، في قرار أثار جدلا واسعا.

يأتي قرار استعانة مجلس إدارة النادي بالحسيني سمير وتكبد خزائن النادي راتبا في منصب ليس بتخصصه، برغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي التي ألقت بظلالها على تأخر رواتب الموظفين والعمال وكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي.
 

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

 

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

