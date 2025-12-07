5 منتخبات تضمن التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025

18 حجم الخط

تحددت ملامح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي، تزامنا مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025

وضمنت حتى الآن 5 منتخبات التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب.

وكان منتخب السعودية أول المتأهلين لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر 3-1، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثانية.

ويعتلي الأخضر السعودي حاليا صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط من انتصارين على عمان وجزر القمر.

وفي مباريات أمس السبت، ضمن منتخبا العراق والأردن التأهل لدور الثمانية بعد تصدرهما المجموعتين الرابعة والثالثة على الترتيب.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بعد فوزه على البحرين والسودان، فيما تصدر المنتخب الأردني المجموعة الثالثة بعد فوزه على الإمارات والكويت.

واليوم الأحد، وتحديدا عقب مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، حسم تعادل سوريا مع فلسطين 0-0 تأهلهما إلى ربع النهائي، بينما ودع منتخبا تونس وقطر البطولة، رغم فوز نسور قرطاج 3-0.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وهو رصيد المنتخب السوري ذاته الذي تأهل كوصيف.

خريطة مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025

في ربع النهائي، من المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني (متصدر المجموعة الثالثة) مع وصيف المجموعة الرابعة (الجزائر حتى الآن قبل الجولة الثالثة).

وسيلعب منتخب فلسطين (متصدر المجموعة الأولى) مع وصيف المجموعة الثانية (المغرب قبل الجولة الثالثة)، بينما سيلتقي منتخب سوريا (وصيف المجموعة الأولى) أمام متصدر المجموعة الثانية (السعودية حتى الآن).

وأخيرا سيلتقي متصدر المجموعة الرابعة (العراق حتى الآن) مع وصيف المجموعة الثالثة (مصر حتى الآن).

ورغم تأهل منتخبي السعودية من المجموعة الثانية والعراق من المجموعة الرابعة، فإن الجولة الثالثة ستحدد موقعهما، سواء في المركز الأول أو الثاني بالمجموعتين.

