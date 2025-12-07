صحيفة أردنية: الأهلي يسعى لحسم صفقة يزن النعيمات بالشرط الجزائي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أردنية، اليوم الأحد، عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي المصري خطوات جدية للتعاقد مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن.

يزن النعيمات من أبرز نجوم كأس العرب 2025

وتألق يزن النعيمات لاعب العربي القطري في صفوف النشامى خلال فعاليات كأس العرب 2025 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

ونجح النعيمات في تسجيل هدف فوز الأردن على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى من البطولة العربية، التي حقق فيها منتخب بلاده انتصارين ليضمن صدارة المجموعة الثالثة قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويلتقي الأردن مع مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة العربية بملعب "البيت" في الخور يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي يستغل الشرط الجزائي للتعاقد مع يزن النعيمات

أكدت صحيفة "الرأي" الأردنية في تقرير لها، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ومسؤول ملف كرة القدم في النادي بفتح قنوات للمفاوضات مع يزن النعيمات.

ويريد الأهلي ضم النعيمات لتعزيز خط هجومه الذي يعاني منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي الصيف الماضي إلى الدوري الأمريكي عبر الانتقال لفريق كولومبوس كرو.

وأكد الأهلي للنعيمات أنه جاهز لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأردني مع العربي القطري.

أرقام يزن النعيمات مع منتخب الأردن

وقادت أهداف يزن النعيمات العام الماضي منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، مما جعله ينافس على جائزة الأفضل في القارة.

بالإضافة إلى ذلك، كان للنعيمات دور مهم في تأهل الأردن لأول مرة في تاريخه لكأس العالم التي ستلعب الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل النعيمات 24 هدفا دوليا في 63 مباراة خاضها خلال آخر 4 سنوات فقط.

