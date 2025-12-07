الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صحيفة أردنية: الأهلي يسعى لحسم صفقة يزن النعيمات بالشرط الجزائي

يزن النعيمات
يزن النعيمات
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أردنية، اليوم الأحد، عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي المصري خطوات جدية للتعاقد مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن.

 

يزن النعيمات من أبرز نجوم كأس العرب 2025

وتألق يزن النعيمات لاعب العربي القطري في صفوف النشامى خلال فعاليات كأس العرب 2025 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

ونجح النعيمات في تسجيل هدف فوز الأردن على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى من البطولة العربية، التي حقق فيها منتخب بلاده انتصارين ليضمن صدارة المجموعة الثالثة قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويلتقي الأردن مع مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة العربية بملعب "البيت" في الخور يوم الثلاثاء المقبل.

 

الأهلي يستغل الشرط الجزائي للتعاقد مع يزن النعيمات 

أكدت صحيفة "الرأي" الأردنية في تقرير لها، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ومسؤول ملف كرة القدم في النادي بفتح قنوات للمفاوضات مع يزن النعيمات.

ويريد الأهلي ضم النعيمات لتعزيز خط هجومه الذي يعاني منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي الصيف الماضي إلى الدوري الأمريكي عبر الانتقال لفريق كولومبوس كرو.

وأكد الأهلي للنعيمات أنه جاهز لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأردني مع العربي القطري.

 

أرقام يزن النعيمات مع منتخب الأردن 

وقادت أهداف يزن النعيمات العام الماضي منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، مما جعله ينافس على جائزة الأفضل في القارة.

بالإضافة إلى ذلك، كان للنعيمات دور مهم في تأهل الأردن لأول مرة في تاريخه لكأس العالم التي ستلعب الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل النعيمات 24 هدفا دوليا في 63 مباراة خاضها خلال آخر 4 سنوات فقط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يزن النعيمات منتخب الأردن الأهلي النادي الأهلي النعيمات الأردن الأهلي المصري

مواد متعلقة

الأهلي يراقب يزن النعيمات، تألق لافت وأرقام قوية تضع مهاجم الأردن على رادار الأحمر

5 نجوم يتألقون في كأس العرب بعد نهاية الجولة الأولى.. سالم الدوسري الأكثر صناعة للأهداف.. يزن النعيمات يدخل التاريخ.. نيكولاس خيمينيز صانع اللعب الموهوب

مجموعة مصر، يزن النعيمات يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب الأردن بكأس العرب

يزن النعيمات: كأس العرب ملتقى للاحتفاء بالمواهب والأردن جاهز للبطولة

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads