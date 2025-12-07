الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

بريق الذهب يداعب أشجار الموالح، بدء موسم حصاد البرتقال بالقليوبية (فيديو)

حصاد محصول البرتقال
حصاد محصول البرتقال بالقليوبية، فيتو
ينعكس ضوء الشمس على ثمار البرتقال المتدلية من الأشجار، فيمنحها بريقًا ذهبيًا يخطف الأنظار، هنا في محافظة القليوبية إحدى أكبر محافظات الجمهورية في تصدير محصول البرتقال إلى معظم دول العالم، حيث ينتظر الأهالي والمزارعون موسم الحصاد باعتباره بشارة خير ورزق.

بريق الذهب يلمع على أشجار القليوبية مع بداية حصاد البرتقال صور وفيديو 

ويؤكد الحاج سلامة فتحي، أحد كبار تجار المحصول بمركز طوخ القليوبية أن موسم البرتقال هذا العام مبشر بالخير، مشيرًا إلى أن المحصول جاء وفيرًا خاصة أصناف اليوسفي الصيني وأبو سُرّة، رغم تعرضه لبعض الأمراض وعلى رأسها ذبابة الفاكهة، إلا أن حسن خدمة الأرض والاهتمام من المزارع كان له دور كبير في تجاوز هذه التحديات.

سعر كيلو اليوسفي بالقليوبية 

وأوضح سلامة تاجر البرتقال بالقليوبية  في بث مباشر عبر الرابط

   أن سعر كيلو اليوسفى الصينى – وهو صنف هجين بين المستورد والمحلي – يتراوح حاليًا ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، قبل إضافة تكاليف النقل والعمالة، ما يؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

ومن جانبه، أشار أحد تجار البرتقال بطوخ إلى أن التصدير لم يُفتح بعد حتى الآن، إلا أن المحصول جاهز للتصدير بجودة عالية، وسيتم تحديد الأسعار فور فتح باب التصدير رسميًا.

جني البرتقال بالقليوبية  

وفي مشهد إنساني يعكس كفاح المرأة الريفية، تقول الحاجة حياة محمد نصر  من قرية ميت برة بالمنوفية التي تعمل في جني البرتقال بالقليوبية  والبالغة من العمر 53 عامًا، إنها تعمل في جمع المحاصيل منذ سنوات طويلة، لتعول أبناءها بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن هذا العمل كان سببًا في إعانتها على تزويج بناتها الثلاثة والإنفاق على أسرتها.

ويبقى محصول البرتقال أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي بالقليوبية، ومصدر أمل ورزق لآلاف الأسر مع كل موسم حصاد جديد ينظره الجميع ويأمل فيه الخير.

ads