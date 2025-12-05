الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

غدا، أولى محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو
تنظر المحكمة المختصة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في قضية مشاجرة بملهى ليلي بالمعادي.

وكانت نيابة دار السلام قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتعلقة باتهامات بالبلطجة وتعطيل حركة المرور.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي.

وخلال محاولته مغادرة المكان، تعرّض صاصا للملاحقة من أحد الأشخاص بدراجة نارية، ألقى بها أمام سيارته، ما أدى إلى الاصطدام بها وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية، ليغادر عصام صاصا السيارة ويفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع.

