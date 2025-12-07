آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

18 حجم الخط

خطفت النجمة الصاعدة آية الجنايني الأنظار بإطلالة أنيقة ومتميزة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تقام فعالياته فى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت آية الجنايني بإطلالة تجمع بين الرقي والجرأة، حيث اختارت تصميما عصريا أبرز جمالها الطبيعي وأسلوبها المتفرد، ما جعلها محط عدسات المصورين وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتى حضور آية الجنايني في المهرجان بعد نجاحها فى عدد من الأعمال الفنية التى قدمتها، وأثبتت نفسها من خلال أعمال مميزة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

الفنانة الشابة آية الجنايني

وتواصل الجنايني بخطوات واثقة ترسيخ اسمها كواحدة من الوجوه الشابة الأكثر تألقا على الساحة الفنية، ما يجعل ظهورها في المهرجانات الكبرى دائما محط اهتمام ومتابعة.

وتقرأ النجمة الشابة آية الجنايني حاليا عدد من السيناريوهات المعروضة عليها بعناية، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث تحرص على الانتقاء الدقيق لأعمالها، والسعي لتقديم أدوار تترك بصمة حقيقية لدى الجمهور، بما يواكب ما حققته من نجاحات لافتة في الفترة الماضية.

وتعد آية الجنايني واحدة من الأسماء اللامعة في عالم تصميم الأزياء على الساحة الفنية، حيث بصمت حضورها بلمسات أنيقة وأسلوب مميز في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري عام 2020، ومسلسل "الضاهر" للفنان محمد فؤاد في 2019، وغيرها من التجارب التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز المصممات في الوسط الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.