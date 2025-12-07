كيرستن دنست بالبحر الأحمر: أكتب لنفسي رسالة ختام بعدما أنتهي من تقديم أي دور (فيديو)

الأحد 07 ديسمبر 2025
نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في المملكة العربية السعودية،  في دورته الخامسة، جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيرستن دنست.  

كيرستن دنست في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وأكدت كيرستن خلال جلستها، أنها الزيارة الأولى التي تزور فيها الشرق الأوسط، مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة. 

وأشارت إلى أنها مع نهاية كل فيلم سينمائي نقدمه تكتب رسالة ختام كأنها وداع للدور الذي تقدمه. 

وكان  مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية، قد كرم النجم العالمي مايكل كين؛ تقديرا لمسيرته الفنية. 

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه: "إنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثرا كبيرا من الفنانين، ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية. 

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة والمقام بالمملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من نجوم الفن.

وشهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم. 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان: أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام. 

وانطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم.

