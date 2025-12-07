محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إطلاق بورصة التمور

18 حجم الخط

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية والوفد المرافق والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة؛ وذلك لبحث إجراءات إطلاق أول بورصة للتمور في مصر، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية وخطط المحافظة للنهوض بإنتاجية وصناعة التمور ومساهمتها بأسواق التصدير العالمية.

إطلاق أول بورصة للتمور في مصر

أكد الزملوط، على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من إجراءات إطلاق البورصة قبل موسم حصاد التمور القادم، لافتًا إلى ضرورة التنسيق لعقد ورش عمل مع المنتجين والمصدرين لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمشروع وتحقيق أقصى استفادة لكافة الأطراف المعنية وتحديد منظومة تسعير عادلة وريادة تنافسية للمنتج بالأسواق الداخلية والخارجية.

خطة شاملة لاستقبال موسم التمور

ويستعد مجمع تمور محافظة الوادي الجديد، بخطة شاملة لاستقبال موسم التمور كل عام للتوسع فى تصدير محصول البلح، من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول، وتصدير تمور المُحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتى كان آخرها كندا - روسيا- إندونيسيا - المغرب من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومى ينتج حوالى 25 صنفا من منتجات التمور المصنعة، تتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السودانى والفستق واللوز، وبلح مغطى بالشيكولاتة والبلح الخام، وغيرها من الأصناف عالية الجودة والتى يتم تصنيعها وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات.

كما جرى تنفيذ وحدة إنتاج شكائر الزماط بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتوازى مع خطوط الإنتاج والتعبئة ووحدات الحفظ والتخزين، وذلك في إطار استعدادات استقبال موسم البلح؛ دعمًا وتخفيفًا عن كاهل المزارعين.

ندوات إرشادية مكثفة لتدريب المزارعين

كما نفذت مديرية الزراعة بالوادي الجديد ندوات إرشادية مكثفة لتدريب المزارعين على طرق العناية بمحصول البلح وخاصة مرحلة تكييس النخيل وهى المرحلة الأخيرة قبل عملية جمع المحصول وهي وضع عراجين المحصول داخل أجولة أو أكياس مصنوعة من البلاستيك، وتوعية المزارعين بأهمية هذه المرحلة والطرق الفنية لها والتأكيد على عدم تجاهلها، بالإضافة توعية المزارعين بالطرق الصحيحة لعملية الرى والتعامل مع درجات الحرارة العالية، وجرى تنفيذ الندوات في أماكن التجمع للمواطنين ومنها المساجد ودور العبادة لتحقيق أعلي عائد من المحصول وتقليل الفاقد منه من خلال مرحلة التكييس، حيث إن مرحلة تكييس العراجين من المراحل المهمة، وتجري خلال هذه الأيام عن طريق وضع شكائر بيضاء اللون ومفرغة حول عراجين البلح قبل اكتمال نضجها بهدف حمايتها من الآفات والطيور ومنع تساقط الثمار في الأرض.

