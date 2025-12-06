6 توجيهات وقرارات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

18 حجم الخط

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر محافظ الوادي الجديد، عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

مراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري؛ لمتابعة مدى جديتها ومصداقيتها في التنفيذ.

تشكيل لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن بصندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميّكنة وتطوير الصندوق.

الانتهاء من أعمال لجان حصر أراضي المتخللات والخفية في موعد غايته شهر يناير المقبل.

تحرير محاضر جنائية للمتعدين على الأراضي بعد سحبها والمتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة.

مراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

تقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية بين محافظة الوادي الجديد، ومحافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة وتقنين وضع أصحاب المشروعات.

