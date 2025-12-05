بتر ذراع طفل خلال عمله بمزرعة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

أصيب طفل، مساء اليوم الجمعة، ببتر في ذراعه خلال عمله بمزرعة بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مبتور الذراع لمستشفى الداخلة العام.



تبين إصابة " سعد صبري سعد، 13 عامًا، ومقيم بمحافظة " قنا"، ببتر في الذراع الأيمن أسفل العضد الأيمن فوق منطقة الكوع خلال عمله بكسارة " لب" بمزرعة في منطقة شرق العوينات.



جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

