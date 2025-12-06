توروب يستقر على الظهير الأيسر لـ الأهلي في كأس عاصمة مصر

السبت 06 ديسمبر 2025
قرر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على محمد شكري في مركز الظهير الأيسر، ليكون اللاعب الأساسي للفريق خلال مباريات كأس عاصمة مصر المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل غياب أحمد نبيل كوكا عن الفريق لتواجده رفقة منتخب مصر، كما أن توروب يرغب في منح فرصة أكبر لـ محمد شكري للظهور مع الفريق من بوابة كأس عاصمة مصر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

